Биткоин установил новый рекорд – 47 тысяч долларов

Неожиданные вложения компании Илона Маска Tesla в биткоин подстегнули цены на криптовалюту. Минувшей ночью она обновляла рекорды один за другим, достигнув в пике $47 тыс. (более 3,4 млн руб.). Данные торгов свидетельствуют о росте курса на 22,1%.

До вчерашнего дня рекордная стоимость биткоина составляла $42 тыс. Этой стоимости криптовалюта достигла тоже в последние полтора месяца. А еще 16 декабря рекордная стоимость биткоина была 20 тыс. – этот рекорд держался с 2017 года.

Как уже говорилось выше, на стоимость биткоина сильно повлияла новая инвестполитика Tesla – компания объявила о вложении в криптовалюту $1,5 млрд.