В Челябинске из-за коммунальной аварии без отопления остались более 40 домов и социальные объекты

В Советском районе Челябинска из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом и девять социальных объектов.

Авария произошла сегодня ночью в поселке АМЗ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. На место выехал начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев. Ситуация находится на постоянном контроле.

Планируется, что отопление в дома вернется сегодня в 12 часов.

Добавим, что в настоящий момент, по данным Гисметео, в Челябинске -24 градуса.