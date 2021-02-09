09 Февраля 2021
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: правительство РФ откорректировало правила распределения субсидий для авиаперевозчиков

Кабмин России выпустил постановление, которое корректирует правила распределения субсидий для отечественных авиакомпаний, которые выполняют рейсы на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

Субсидии должны компенсировать авиаперевозчикам продажу льготных авиабилетов в эти регионы. Теперь, если запросы на поддержку превысят выделенные бюджетные лимиты, приоритет будет отдаваться заявкам авиакомпаний с максимальным количеством в парке российских воздушных судов, произведенных не ранее 1 января 2009 года.

Как отмечается, в ближайшие 10 лет наибольшее количество новых отечественных лайнеров в парке будет только у "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия".

Ранее сообщалось, что у "Суперджета" может появиться "удлиненная" версия с вместительностью 115, 120, 125, 130 или даже 140 мест в одноклассной компоновке. Сейчас Sukhoi SuperJet 100 вмещает от 98 до 103 пассажиров. Выпускать "удлиненную" версию можно будет только после того, как выйдет SSJ100 new.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что причиной провала "Суперджета" за границей стало отсутствие опыта сервисного обслуживания и ставка на большой объем поставок.

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СМИ: правительство РФ откорректировало правила распределения субсидий для авиаперевозчиков

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Теги: субсидии, авиаперевозки, авиакомпании



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