Сотрудник магнитогорского экопарка оштрафован за травмирование ребенка
В Челябинской области сотруднику экопарка, в котором был травмирован ребенок, назначен штраф.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 7 января при падении с канатной дороги в Магнитогорске 10-летний мальчик получил телесные повреждения. Он упал с трехметровой высоты, так как сотрудник экопарка не закрепил карабин на страховочном ремне.
Обвиняемый возместил причиненный моральный вред. В суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении мужчине судебного штрафа.
Суд оштрафовал обвиняемого на 10 тыс. руб.