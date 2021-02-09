Сотрудник магнитогорского экопарка оштрафован за травмирование ребенка

В Челябинской области сотруднику экопарка, в котором был травмирован ребенок, назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 7 января при падении с канатной дороги в Магнитогорске 10-летний мальчик получил телесные повреждения. Он упал с трехметровой высоты, так как сотрудник экопарка не закрепил карабин на страховочном ремне.

Обвиняемый возместил причиненный моральный вред. В суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении мужчине судебного штрафа.

Суд оштрафовал обвиняемого на 10 тыс. руб.