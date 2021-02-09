В работе Telegram и WhatsApp зафиксированы сбои

Ночью 9 февраля в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp наблюдались сбои в работе.

Сообщения о технических проблемах поступали из России, Белоруссии, Украины и стран Европы. 82% пользователей жаловалась на невозможность подключения к Telegram, еще 17% — на невозможность отправлять сообщения. Тоже самое касалось и WhatsApp, сообщает "Коммерсант".

Ранее мессенджер Telegram позволил пользователям устройств на операционной системе iOS переносить историю переписки из WhatsApp, Line и других аналогичных приложений.