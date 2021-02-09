09 Февраля 2021
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Политика В России
Григорий Явлинский (2016) | Фото: yabloko.ru

Глава псковского реготделения "Яблока" подверг критике заявление Явлинского о Навальном

Глава псковского реготделения "Яблока", депутат регионального заксобрания Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо к главе партии Григорию Явлинскому.

Шлосберг подверг критике статью господина Явлинского о Алексее Навальном и отметил, что точка зрения Явлинского автоматически воспринимается как официальная позиция партии, хотя о публикации статьи заранее не знал никто из партийного руководства.

Политик сообщил, что у партии с Навальным сложились "трудные отношения". Однако в нынешней ситуации, когда речь, по мнению Шлосберга, идет "о жизни и смерти" оппозиционера, осуждать его политическую позицию как минимум неэтично.

Ключевую задачу "Яблока" Глава псковского реготделения Шлосберг видит в поддержке людей, которые вышли "с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы" в январе и феврале 2021 года, пишет "Коммерсант".

Явлинский ранее жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы оппозиционера. По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни". Как считает Явлинский, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.

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Глава псковского реготделения "Яблока" подверг критике заявление Явлинского о Навальном

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Теги: Яблоко, Явлинский, Навальный



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