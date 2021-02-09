Кабмин России утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о новой формуле расчета пошлины на экспорт зерна.

Как говорится на сайте правительства РФ, гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень начнет действовать в России с 2 июня 2021 года. Отмечается, что в отношении пшеницы при мировой цене до $200 за т пошлина взиматься не будет. Если цена превысит $200 за т, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за т.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников докладывал президенту, что у введения плавающей пошлины нет "фискальной цели" – за счет нее не будут наполнять бюджет, а лишь "отвяжут" внутренние цены от мирового рынка. Но в РЗС полагают, что новая мера опустошит карманы крестьян.