Арестованы росгвардейцы, подозреваемые в убийстве экс-главы села в Дагестане

Советским районным судом Махачкалы арестованы на два месяца Сулейман и Салман Курбановы — сотрудники Росгвардии, которые обвиняются в убийстве экс-главы села Новокули Абакара Капланова.

Братья-близнецы пробудут под арестом до 5 апреля включительно, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя.