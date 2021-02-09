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Общество Северо-Кавказский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Арестованы росгвардейцы, подозреваемые в убийстве экс-главы села в Дагестане

Советским районным судом Махачкалы арестованы на два месяца Сулейман и Салман Курбановы — сотрудники Росгвардии, которые обвиняются в убийстве экс-главы села Новокули Абакара Капланова.

Братья-близнецы пробудут под арестом до 5 апреля включительно, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя.

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Арестованы росгвардейцы, подозреваемые в убийстве экс-главы села в Дагестане

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Теги: арест, Росгвардия, убийство



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