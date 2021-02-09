КПРФ подала заявку на проведение митинга в Москве

Партия КПРФ подала в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга и шествия в честь Дня Советской армии.

Мероприятие планируется провести 23 февраля. Запланировано шествие от Пушкинской площади и митинг на Театральной в полдень.

Митинги и демонстрации КПРФ также намерена провести во всех крупных городах России, пишет "Коммерсант"

Напомним, Геннадий Зюганов объявил о своей, отдельной акции протеста. Коммунисты проведут ее 23 февраля (выходной вторник).

"В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного лево-патриотического фронта", - анонсировал председатель КПРФ.