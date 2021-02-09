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памятник дзержинскому, лубянка, 1991 (2016) | Фото:agitblog.ru

Деятели культуры призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Ряд деятелей культуры России подготовили обращение к правительству и мэрии Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Документ подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт и другие.

"Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента", — следует из обращения.

Отмечается, что монумент стал частью исторического и культурного ландшафта Москвы, сообщает RT.

В декабре прошлого года руководство "Офицеров России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве.

Напомним, идея вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку время от времени обсуждается. В 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой вернуть монумент на его историческое место.

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Деятели культуры призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

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Теги: памятник Дзержинскому, Москва



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