Жилищную госпрограмму могут продлить до конца 2030 года

Министерство строительства России предложило продлить государственную программу обеспечения граждан жильем.

Как ожидается, она будет продлена до конца 2030 года. Финансирование превысит 5 трлн руб. Срок завершение программы - 2025 год. На ее реализацию выделено 2,37 трлн руб., пишет "Коммерсант".

В ноябре 2020 года Госдума в первом чтении одобрила так называемый закон о "всероссийской реновации" – поправки в Градостроительный кодекс и другие акты о комплексном развитии территорий и расселении аварийного и ветхого жилья.

Документ, предложенный сенаторами, "очень просил поддержать" вице-премьер Марат Хуснуллин. Он утверждал, что без принятия законопроекта буквально встанет расселение аварийного и ветхого жилья.