Актер Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Российский артист Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельной автоаварии.

Как заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, актер находится в московском СИЗО-5. Ранее Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.