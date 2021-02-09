Строительство газопровода "Северный поток - 2" в Дании планируется завершить до конца апреля

Строительство двух ниток российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.

Об этом сообщил оператор строительства Nord Stream 2 AG. На строительстве будут задействованы трубоукладчик "Фортуна", а также строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, зашедшие в тупик переговоры между США и Германией по поводу газопровода "Северный поток-2" сдвинулись с мертвой точки. Впервые Штаты дали сигнал о готовности возобновить переговоры о снятии санкций с проекта прокладки газовой ветки из России в Германию по Балтийскому морю.