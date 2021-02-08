08 Февраля 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Список отличительных знаков журналистов, работающих на массовых акциях, могут утвердить уже весной

Роскомнадзор получил от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России предложения отличительных знаков представителя СМИ на публичных мероприятиях. Они ни могут быть приняты либо с 1 марта, либо с 1 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ссреди обсуждаемых вариантов – отличительный знак в виде надписи "ПРЕССА", размещенной на специальной карточке (бейдже), специальном жилете (неонового зеленого цвета) и нарукавных повязках журналиста. Бейдж журналиста должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет", - сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре в ответ на соответствующий запрос.

Напомним, ранее председатель СЖР Владимир Соловьёв предложил утвердить единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов.

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Список отличительных знаков журналистов, работающих на массовых акциях, могут утвердить уже весной

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Теги: пресса, журналист, знак, Владимир Соловьёв



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Ранее 05.02.2021 13:55 Мск Журналисты получат отличительные знаки для работы на массовых акциях

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