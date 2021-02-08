«Вернулся из Сирии и понял, что он никто» — сослуживец о Мильчакове

Украинские СМИ записали Алексея Мильчакова, более известного по позывному «Серб» в «ЧВК Вагнера». О том, кто он такой на самом деле — читайте в нашем материале.

В воскресенье, 7 февраля, телеканал «Россия-1» показал сюжет из места содержания задержанных на несанкционированном митинге в Москве. В кадр попал человек, отдаленно напоминающий Алексея Мильчакова, который известен тем, что воевал в Донбассе на стороне ополченцев ЛНР. Украинские издания, которые тут же причислили его к «ЧВК Вагнера», стали писать про то, что сюжет является инсценировкой российского телеканала.

Однако нам удалось узнать, что Мильчаков не только не был в числе задержанных на несанкционированной акции, но и никогда не имел отношения к «ЧВК Вагнера».

Мы связалась с человеком, который был знаком с Мильчаковым со времен войны в Донбассе. На условиях анонимности, бывший доброволец поделился с нами некоторыми интересными фактами о своем сослуживце.

«Я познакомился с «Сербом» в четырнадцатом году, в Луганске. Казался нормальным парнем. А потом мне показали видео с собаками. Тут даже мне не по себе стало. Ну что тебе щенок сделал? Зачем так над животными издеваться? Таких отпиленных полно, конечно, и на войне всякое бывает, но на мой взгляд — это за гранью, конечно. С тех пор я к нему как-то настороженно стал относиться. Пересекаться приходилось, конечно. Но, как я уже сказал, настороженно [относился], — объяснил источник.

Участник войны в Донбассе подтвердил, что 2015-м году Мильчаков покинул восток Украины и уехал в Россию.

«А потом — добровольцем в Сирию отправился. Там был то ли помощником гранатометчика, то ли еще кем-то таким, — вспоминает источник. — К группе Вагнера отношения он никакого не имел, но видел, как ребята воюют, пере***ся (испугался), и при первой возможности в Россию вернулся. С тех пор что-то никуда на «прожарки» не ездит, тут сидит. Помню, как на Донбассе себя самым крутым считал, а вернулся из Сирии и понял, что он никто. Вот и вся история».

Алексей Мильчаков известен тем, что в юности выкладывал на своей странице в социальной сети снимки расправы над щенком, что вызвало широкий общественный резонанс. Кроме этого, есть свидетельства о том, что Мильчаков придерживается праворадикальных взглядов.

В июне 2014 года отправился на восток Украины, где присоединился к бригаде «Бэтмен». В дальнейшем командовал диверсионно-штурмовой группой «Русич», которая в июле 2015 года покинула территорию Донбасса.

Алексей Мильчаков не первый человек, которого в СМИ подают как имеющего отношения к «ЧВК Вагнера». Так, мошенник Евгений Шабаев выдавал себя за эксперта, знакомого с «вагнеровцами», давая комментарии зарубежным и оппозиционным СМИ, а в декабре 2020 года человек по имени Марат Габидуллин дал изданию «Медуза» интервью как боец «ЧВК Вагнера».