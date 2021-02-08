Депутат Бондаренко оштрафован за "участие в несанкционированном митинге"

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщили Накануне.RU вы инстанции.

"С 12.00 до 17.40 31 января в Фрунзенском и Волжском районах Саратова шли несанкционированные митинг и демонстрация. Через мегафон собравшимся предлагали разойтись. Несмотря на это, Бондаренко участвовал в мероприятии. Он оштрафован на 20 тыс. руб.", - уточнили в суде.

Напомним, сегодня полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко (он ведёт популярный YouTube-канал "Дневник депутата") за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Ряд соратников Бондаренко предполагает, что причина в другом – Бондаренко собирается идти в Госдуму, и его соперником по округу может стать спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Примечательно, что самого Навального глава компартии Геннадий Зюганов совершенно не поддерживает, а, наоборот, называет "Гапоном номер два" и даже призывал провести парламентское расследование несанкционированных акций (если бы такое расследование началось, то потенциально его фигурантом мог стать и тот самый Бондаренко, за которого Зюганов вступился). Глава КПРФ сообщил, что дал указание юридической службе партии и депутатам разобраться в происходящем.

"Комитет по защите жертв политических репрессий под руководством Юрия Синельщикова включается в эту борьбу. Хочу заявить всем, что КПРФ всегда поддерживала и будет поддерживать всех тех, кто борется за права народа, за реализацию конструктивной программы в интересах нашей Родины, всех тех, кто отстаивает подлинный суверенитет и независимость нашей державы", - заключил Зюганов.