Суд оставил под стражей бывшего схиигумена Сергия

Мосгорсуд утвердил решение районных коллег об аресте бывшего схиигумена Сергия (Романова), сообщили Накануне.RU в инстанции.

Он пробудет под арестом до конца февраля.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал Романова на два месяца.