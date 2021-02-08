08 Февраля 2021
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Общество В России
(2004) |

В Госдуму внесен законопроект о Дне открытия Антарктиды как памятной дате

В Госдуму внесен законопроект об учреждении новой памятной даты - Дня открытия Антарктиды 28 января. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Законодательное собрание Ленинградской области предлагает включить в перечень памятных дат России такую: "28 января - День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1820 год)". Соответствующие изменения нужно внести в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке отмечается, что шестой континент был открыт 16 (28) января 1820 года российской военно-морской экспедицией под командованием начальника экспедиции капитана 2-го ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева, которые на шлюпах "Восток" и "Мирный" подошли к шельфовому леднику. Это событие составляет славу и гордость России, является образцом дружбы и взаимовыручки. При этом авторы не к месту приткнули сюда и толерантность.

Открытие Антарктиды сравнимо с подвигами Юрия Гагарина и Алексея Леонова, указывается в документе.

О подготовке этого законопроекта депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга сообщалось еще в июле 2019 года, накануне 200-летия со дня открытия Антарктиды. Причем отмечалось, что "Восток" и "Мирный" были легкими парусными судами, не приспособленными к плаванию во льдах. Лишь героизм экипажей шлюпов и мастерство их командиров позволили выполнить то, что казалось невозможным.

Существование неизвестного континента вокруг южного полюса издревле было предположением ученых. Но это невозможно было доказать. В 1770-х гг. английский мореплаватель Джеймс Кук предпринял эту попытку и проник далеко на юг, встретив там сплошной лед. Он не смог продвинуться дальше, и объявил, что это невозможно сделать. Почти полвека это не подвергалось сомнению. И только русские путешественники разрешили эту загадку. Беллинсгаузен и Лазарев не смогли высадиться на берег, но достоверно установили существование скованного льдами материка. Кроме того, они открыли около трех десятков островов.

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В Госдуму внесен законопроект о Дне открытия Антарктиды как памятной дате

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Теги: Антарктида



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