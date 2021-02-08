В Госдуму внесут законопроект, обязывающий Facebook и Google иметь офисы в России

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, обязывающий иностранные интернет-компании открывать в России свои полноценные представительства. Это коснется, в том числе, таких корпораций как Google и Facebook, заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем", - заявил депутат на круглом столе в Общественной палате России.

Он, правда, не рассказал, какие санкции будут предусмотрены для тех компаний, которые не откроют в России офисы, но, вероятно, таким наказанием могут стать не только штрафы, но и блокировка.

Напомним, распоряжение о подготовке таких мер Владимир Путин дал по итогу заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека (состоялось в декабре 2020 года).

Роскомнадзор и отдельные депутаты и сенаторы уже давно жалуются, что у компаний вроде Facebook нет в России представительств. Некого вызывать "на ковер" и некому выписывать штрафы, подавать иски в калифорнийской юрисдикции власти почему-то тоже не спешат.

"Представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - говорится в поручении президента.

В парламенте, впрочем, видят в этом обязательстве новые возможности для западных технологических гигантов. "Они [компании] смогут обратиться в наш суд, если будут считать, что претензии к ним необоснованны. Почему мы должны общаться с электронным ящиком в Лондоне? Мы намерены эту тему проработать с Роскомнадзором", - высказался недавно по этой теме сенатор Алексей Пушков.