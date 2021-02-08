Свердловское правительство получило 9 миллиардов рублей на завершение строительства ЕКАД

Правительство Свердловской области получило дополнительные 9 млрд руб. из федерального бюджета на завершение строительных работ на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Третий пусковой комплекс будет достроен в 2023 г., а его открытие планируется к 300-летию уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работа проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Первый трансферт в размере 2 млрд руб. из федерального бюджета регион получит уже в этом году, 1,1 млрд из которых будет направлен на строительство третьего пускового комплекса, а 0,9 млрд – на реконструкцию участка "Семь ключей – Большой исток".

Успешное освоение федеральных средств позволило региону получить дополнительные средства. Так, в 2022 г. область получит 3,9 млрд руб, а в 2023 г. – 3,1 млрд руб. На данный момент готовятся изменения в региональную госпрограмму "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года", заключаются дополнительные соглашения с подрядными организациями.

Напомним, что III пусковой комплекс ЕКАД вместе с развязкой является финальным участком кольцевой автодороги и составит 11,5 км. Старейший участок ЕКАД – "Семь ключей – Большой Исток" соединяет Челябинский и Тюменский тракты, а через два года вместо двух полос на нем развернутся четыре с полным разделением встречных потоков протяженностью в 9,8 км.