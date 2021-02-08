Свердловское правительство получило 9 миллиардов рублей на завершение строительства ЕКАД

08 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ЕКАД, схема (2016) | Фото: &quot;УралДорТехнологии&quot;

Свердловское правительство получило 9 миллиардов рублей на завершение строительства ЕКАД

Правительство Свердловской области получило дополнительные 9 млрд руб. из федерального бюджета на завершение строительных работ на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Третий пусковой комплекс будет достроен в 2023 г., а его открытие планируется к 300-летию уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работа проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Первый трансферт в размере 2 млрд руб. из федерального бюджета регион получит уже в этом году, 1,1 млрд из которых будет направлен на строительство третьего пускового комплекса, а 0,9 млрд – на реконструкцию участка "Семь ключей – Большой исток".

Успешное освоение федеральных средств позволило региону получить дополнительные средства. Так, в 2022 г. область получит 3,9 млрд руб, а в 2023 г. – 3,1 млрд руб. На данный момент готовятся изменения в региональную госпрограмму "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года", заключаются дополнительные соглашения с подрядными организациями.

Напомним, что III пусковой комплекс ЕКАД вместе с развязкой является финальным участком кольцевой автодороги и составит 11,5 км. Старейший участок ЕКАД – "Семь ключей – Большой Исток" соединяет Челябинский и Тюменский тракты, а через два года вместо двух полос на нем развернутся четыре с полным разделением встречных потоков протяженностью в 9,8 км.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловское правительство получило 9 миллиардов рублей на завершение строительства ЕКАД

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕКАД, бюджет, строительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети