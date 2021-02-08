08 Февраля 2021
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Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

"Где деньги, Зин?": Путин отправил Силуанова и Фалькова разбираться с зарплатами ученых в регионах

Владимир Путин на встрече с учеными (в видеоформате) выяснил, что их реальные зарплаты, мягко говоря, не соответствуют тому, что докладывают министры финансов и образования и науки.

Так, сотрудницы Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирской области пожаловались на зарплату в 25 тыс. руб. при полной ставке. При том, что средний уровень заработной платы в регионе составляет 39 тыс. руб.

"Хах! – усмехнулся на это Путин. – 39 средняя! Если 200 [процентов] от среднего по региону, то у нее должна быть зарплата 78 тысяч. Где деньги-то? Антон Германович (обращается к Силуанову, министру финансов РФ), вы говорите, что у вам информация, что у них там зарплаты 200% от среднего по региону. Где, деньги, Зин?".

Силуанов даже возразил: "210%, Владимир Владимирович!".

"Ну и где? Вот она, сидит, в "тилевизере", как в деревне говорят. Анастасия Сергеевна. У нее 25 тысяч. А должно быть 78. Правда. Так где они, м? Давайте-ка вместе с Фальковым займитесь этим делом, и не только по Новосибирску но и по другим регионам", - сказал Путин. И предложил пожаловавшейся на зарплату сотруднице лаборатории сразу звонить в администрацию президента, если за эти слова на работе ее начнут притеснять.

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"Где деньги, Зин?": Путин отправил Силуанова и Фалькова разбираться с зарплатами ученых в регионах

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Теги: зарплата ученых, антон силуанов, валерий фальков



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