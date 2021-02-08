В Челябинске выросли цены на бензин и дизельное топливо

На челябинских заправках выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным мониторинга, зафиксирован рост цен на бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" на 30 копеек, у ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" АИ-92 – на 13 копеек, АИ-95 – на 14 копеек, ДТ – на 15 копеек, у ООО "Регион" АИ-92 – на 1 рубль 50 копеек, АИ-95 – на 1 рубль.

Таким образом, стоимость бензина АИ-92 на челябинских АЗС варьируется от 39,50 руб. до 42,85 руб., а АИ-95 от 43,70 руб. до 46,63 руб.