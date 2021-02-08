08 Февраля 2021
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масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы пообещали возвращение к обычной жизни в ближайшие месяцы

В Москве в ближайшие месяцы можно будет отменить ограничения по коронавирусу, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших, а также по количеству госпитализаций.

"Постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения", - цитирует РИА Новости Ефимова.

Напомним, столица в связи со снижением заболеваемости продолжает постепенно отменять санитарные ограничения. Так, в Москве с понедельника, 8 февраля, студенты вернулись к очным занятиям в вузах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вероятности снятия основных ограничений со столицы уже в мае этого года.

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Власти Москвы пообещали возвращение к обычной жизни в ближайшие месяцы

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Теги: москва, коронавирус



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