08 Февраля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ямальские медучреждения приступили ко второй волне вакцинации против коронавируса

В Ямало-Ненецкий автономный округ поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса. Поставка в 5 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) позволит начать вторую волну вакцинации населения региона. На данный момент все препараты готовятся к транспортировке со склада в Ноябрьске по другим муниципалитетам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, сегодня от COVID-19 привито уже 11,5 тыс. человек. Повторную обязательную прививку сделали 1 тыс. 312 ямальцев. Для массовой вакцинации организовано 70 прививочных пунктов как медучреждениях, так и в других просторных помещениях, имеющих отдельные входы.

Напомним, что для вакцинации необходимо обследоваться у врача на наличие противопоказаний. На данный момент прививки будут ставить гражданам из листа ожиданий, а также лицам из категории риска. Вся процедура занимает около час. За это время человек проходит осмотр терапевта, проходит вакцинацию и проводит еще 30 минут под наблюдением врача. Для вакцинации вторым компонентом пациенты приглашаются через 21 день. Остальные подробности можно узнать на официальном сайте ЯмалПривит.

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Ямальские медучреждения приступили ко второй волне вакцинации против коронавируса

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Теги: Спутник V, вторая волна, вакцинация, коронавирус



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