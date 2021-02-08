На Ямале за крупную взятку задержаны сотрудники мэрии

В Тарко-Сале возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников администрации поселка Пурпе и руководителя коммерческой организации, сообщили Накануне.RU в СКР Ямала.

Их подозревают в коррупции. Дела возбуждены по статьям "получение взятки в крупном размере" (в отношении сотрудников мэрии), а также "дача взятке в крупном размере" (в отношении директора коммерческой организации).

По материалам следствия, в июле 2020 года гендиректор компании "Ямалремонт" передал взятку в размере 300 тыс. руб замглавы и начальнику отдела администрации поселка Пурпе, в чьи полномочия входят организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. За денежное вознаграждение сотрудники мэрии должны были обеспечить победу в электронном аукционе с последующим заключением муниципального контракта, связанного с нанесением дорожной разметки на улично-дорожной сети поселка Пурпе, а также обеспечить беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их оплату.

В настоящее время фигуранты уголовных дел задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.