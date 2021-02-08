В Магнитогорске инструктору канатной дороги назначили судебный штраф за падение ребенка

В Магнитогорске суд назначил судебный штраф в размере 10 тысяч рублей инструктору ООО "Высотные развлечения", где с канатной дороги упал 10-летний ребенок.

Инцидент произошел 7 января в МАУ "Парки Магнитки". Инструктор канатной дороги "ZipLine" оказал услуги по катанию на канатной дороге, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В результате ребенок упал с высоты и ударился о землю.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

"Суд с учетом возмещения родителям ребенка причиненного морального вреда назначил виновному наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.