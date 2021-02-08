08 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Депутат Екатеринбургской думы вернулся из экспедиции на перевал Дятлова

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев принял участие в экспедиции на перевал Дятлова. О своем приключении он рассказал в социальных сетях, поделившись впечатлениями, переживаниями и дальнейшими планами на путешествия.

"Чего там только не было. Дважды проваливался под лед, вымок до нитки. Ночевал в холодной нетопленой избе. Перевернулся на снегоходе и отстал от группы. Еле откопался. Думал, уже все. Достанусь медведю на ужин. Замерз и устал невероятно. Но это того стоило! Настоящее приключение. На всю жизнь запомнится", - пишет депутат.

Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Вихарев сразу предостерег любителей путешествий, что маршрут был не для начального уровня подготовки. От поселка Вижай группа преодолела 70 км на снегоходах до лагеря манси, где экстремалов ждала холодная изба, сырые дрова и снег в бидоне в качестве питьевой воды. Далее маршрут пролегал через базу Ильича на сам перевал. В своем рассказе депутат радостно отмечает, что погода была относительно хорошей и только к вечеру опустилась с минус 10 до минус 20 градусов.

Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Однако не обошлось и без трудностей. Из-за сильных сугробов и плохой проходимости, техника застревала каждые 15 минут. Тяжелую машину пришлось бросить в надежде забрать на обратном пути. Подъем в гору Холатчахль тоже был тяжелым, однако долгожданный перевал компенсировал все затраченные силы. Обратно двигались на снегоходах, а Вихарев ехал замыкающим, что и сыграла свою роль в истории, которую депутат запомнит навсегда.

Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Как только за поворотом скрылся из вида предпоследний товарищ, я наскочил на пень, и снегоход улетел в кювет. В глубокий сугроб на бок, и заглох. Придавило ногу, но сумел откопаться. Схватил рацию – не работает, - рассказывает депутат гордумы. - Снегоход не заводится. Остался один в полной темноте. И тут вспомнил про следы медведя и слова сопровождающего, что в этом году из-за тёплой зимы много шатунов бродит. Как-то не по себе стало. Помолился, успокоился, и пришло понимание, что нужно откапывать снегоход. Начал изо всех сил копать. Лопаты нет. Рыл руками. Снег, землю, долбил лёд. Снял задеревеневшие промокшие варежки. Продолжил голыми руками. Через 40 минут откопал снегоход достаточно, чтоб попробовать перевернуть. А он, зараза, тяжеленный. Не переворачивается. Снова рыл и толкал. С божьей помощью удалось завести. Дал газу, навалился что есть мочи. И он пулей выскочил на дорогу. Он в одну сторону, а я в другую улетел. Победа!".

Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Спустя полчаса дороги встретился и гид, пошедший на поиски. Уставшие голодные и обессилевшие "бухнулись спать в холодной избе". Утром заключительные 70 км и, наконец, теплый автомобиль и дорога домой.

Экспедиция Алексея Вихарева на перевал Дятлова(2021)|Фото: Алексей Вихарев



"Хотелось бы еще сюда вернуться, только проехать на 85 км дальше, до плато Маньпупунер. Посмотреть на уникальные "девятиэтажные" столбы выветривания – природное чудо света", - поделился своими планами депутат.

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Депутат Екатеринбургской думы вернулся из экспедиции на перевал Дятлова

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Теги: перевал Дятлова, Вихарев, депутат, экспедиция



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