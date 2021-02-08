08 Февраля 2021
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детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор начал проверку детского сада после сообщений о возможной кишечной инфекции

Свердловский Роспотребнадзор начал проверку детского сада в Екатеринбурге после поступившей информации о вероятной вспышке кишечной инфекции в учреждении. Как передает корреспондент Накануне.RU, проверка санитарных условий для детей будет идти в течение трех дней.

"Специалисты центрального Екатеринбургского теротдела Управления Роспотребнадзора вышли с проверкой в детский сад №472 Екатеринбурга в связи с сообщением СМИ о возможной групповой заболеваемости кишечными инфекциями среди детей. Сотрудники надзорного ведомства проверяют ранее опубликованную информацию и оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в дошкольном учреждении", - отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее писало наше издание, в детском саду, расположенном по адресу Северный переулок, 4 заразились десятки детей. У малышей тошнота и рвота, а также другие признаки кишечной инфекции. В отчете родителей с общего собрания указано, что причиной вспышки мог стать недолеченный ребенок. Заболели дети в четырех группах. "Родители скрывают информацию о состоянии детей. Потом через три дня приводят снова, когда ребенок еще заразен", - гласит текст отчета.

Между тем, руководство детского сада опровергает наличие инфекции и несоблюдение каких-либо норм еще до итогов проверки. "Я уверена, что никакой вспышки нет", - сказала нам заведующая детсада Анастасия Бондаренко.

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Свердловский Роспотребнадзор начал проверку детского сада после сообщений о возможной кишечной инфекции

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Теги: роспотребнадзор, Екатеринбург, детский сад, ЧП



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Ранее 05.02.2021 16:24 Мск В детсаду Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

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