08 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
байкеры, мотоциклы (2018) | Фото: vk.com/motoperm

В Тюменской области школьница получила тяжёлые травмы, катаясь на мотоцикле

45-летнего водителя из Туринска (Свердловская область) судят за гибель в аварии мотоциклиста и получение подростком тяжёлых травм, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.
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По версии следствия, вечером 21 января 2020 г. обвиняемый ехал на "Opel astra" по крайней левой (третьей) полосе проезжей части улицы Республики со стороны Одесской. На перекрёстке с Мельникайте он начал поворачивать налево, хотя это было запрещено.

В результате автомобиль столкнулся с мотоциклом "Suzuki GSXR1000", ехавшим во встречном направлении и имевшем преимущество в движении. 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Его пассажирка, которой в тот день исполнилось 15 лет, получила тяжёлые травмы. Как позже оказалось, часовая поездка на мотоцикле была подарком на день рождения.

Дело ушло в Ленинский райсуд Тюмени. Водителю грозит до пяти лет колонии.

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В Тюменской области школьница получила тяжёлые травмы, катаясь на мотоцикле

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Теги: авария, opel astra, Suzuki GSXR1000



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