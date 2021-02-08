Ждать больших счетов за отопление? В Свердловскую область идут 34-градусные морозы

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

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По информации синоптиков, с 9 по 13 февраля среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале будет на 7 градусов ниже климатической нормы и может опускаться до -34°С. В связи с этим в МЧС предупреждают свердловчан о рисках, связанных с низкими температурами.

Напомним, аномальные морозы уже приходили в Свердловскую область в январе. Тогда в МЧС давали советы уральцам, как пережить сильные холода.

Стоит отметить, что такая погода напрямую отражается на цене услуг ЖКХ. Как сообщало Накануне.RU, недавно жители Екатеринбурга получили квитанции за январь и были несколько озадачены резким увеличением стоимости отопления. В управляющей компании назвали это нормальным и сослались на морозы.