Россия не выполнит поручения Путина по наращиванию производства премиальной пшеницы - РЗС

Формула плавающей ставки по экспортной пошлине на зерно такова, что она, вероятно, загубит сегмент производства премиальной пшеницы, считают в Российском зерновом союзе (РЗС). У участников рынка вызывает недоумение компетентность разработчиков вообще всего проекта с экспортными пошлинами в целом.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников докладывал президенту, что у введения плавающей пошлины нет "фискальной цели" – за счет нее не будут наполнять бюджет, а лишь "отвяжут" внутренние цены от мирового рынка. Но в РЗС полагают, что новая мера опустошит карманы крестьян.

"Чем выше контрактная цена – тем больше вычет [пошлина]. Это бьет по премиальным, высококачественным продуктам. Мы декларировали, что нам надо производить ценные сорта пшеницы, было поручение президента… мы теперь уничтожаем этот сегмент. Никому не будет выгодно инвестировать в хороший продукт. На внутреннем рынке нет спроса на этот продукт", - сказал на онлайн-брифинге глава РЗС Аркадий Злочевский.

По его словам, участники рынка не молчали, а "предупреждали, писали, обращались, говорили публично". "Мы просто не были услышаны", - заявил глава РЗС, добавив, что союз выступает за отмену пошлины все то время, что она существует – с 2014 года.

Кстати, еще один повод сомневаться в компетентности разработчиков пошлин – квоты. В некоторых регионах квоты предоставлены компаниям, которые или вовсе уже не существуют, либо перестали заниматься экспортом пшеницы и квота их не интересует.

Эксперт отметил, что пошлины на кукурузу и ячмень тоже болезненно скажутся на отрасли, хотя эти продукты и стоят дешевле. По ржи пошлин не заявлено, но она и не пользуется популярностью на внешнем рынке, а на внутреннем является достаточно рисковым продуктом, потому что на нее часто меняется спрос.

Злочевский привел пример "исторических грабель", на которые уже вставали США и Аргентина, а теперь собирается наступить и Россия. "По отношению к СССР США дважды вводили эмбарго: на сою и на пшеницу. Это место, которое США добровольно освободили, тут же было занято. Мы сейчас делаем ту же самую ошибку. Американцы, кстати, сделали серьезные выводы из таких ошибок. Сейчас правительство США не может вводить никакие пошлины экспортные на продовольственные товары, если нет чрезвычайной ситуации на всей территории страны", - отметил эксперт.

В качестве возможных претендентов на место России на рынке он назвал Канаду и Австралию: у этих стран рекордные урожаи. Конечно, бывают и засушливые годы, но кроме природного фактора других ограничений нет. А в России к стихийным бедствиям добавляется еще и правительство со своими решениями.

По словам Злочевского, в оценке мирового потребления многие аналитики сейчас делают ошибку, принимая создание запасов на будущее за рост потребления.

"Мы стартовали [в сезоне] со средней ценой в 220 долларов за тонну пшеницы, сегодня он составляет уже 285 долларов за тонну. 30-40% этого повышения – вклад мировых цен, остальное – наши ценовые ограничения в России. Это создает ажиотаж в стане потребителей, они увеличивают спрос. И это еще не начали работать квоты и пошлины на экспорт. Мы продолжаем будоражить мировое сообщество дальнейшими введениями постоянных механизмов пошлинных. Плавающий размер пошлины составит те же 50-60 долларов за тонну при нынешних ценах.

Трендом на рост внутренних цен тут же воспользовались все партнеры-смежники. А у нас есть лимиты и рентабельность, которая должна быть на уровне 40% для простого поддержания текущего уровня производства. В этой цифре 20-22% - стоимость ресурсов для производства, которые традиционно опережают все темпы инфляции", - рассказал глава союза.