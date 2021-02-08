08 Февраля 2021
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Общество За рубежом
Вилла, коттедж, европейское жилье (2012) | Фото: labellefrance.ru

СМИ нашли недвижимость во Франции за миллионы евро у бывшего топ-менеджера "Газпрома" и сына замглавы РЖД

Журналисты обнаружили больше тысячи россиян среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро.

Среди них — не только бизнесмены из рейтинга Forbes (больше 20 человек), но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, владеющие элитной недвижимостью в Европе стоимостью в миллиарды рублей.

Французское издание Le Monde в сотрудничестве с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) получило доступ к архиву данных о компаниях, зарегистрированных в Люксембурге.

В составленном Le Monde реестре российский партнер издания, проект "Важные истории", обнаружил больше тысячи россиян. Так, по данным издания, якобы бывший топ-менеджер "Газпрома" Андрей Гончаренко и экс-советник корпорации Анатолий Козерук владеют элитной недвижимостью во Франции на миллиарды рублей.

Сообщается, что якобы Гончаренко с 2009 года принадлежат земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. По данным люксембургского реестра, компания Гончаренко Pmb Real Estate якобы купила землю на курорте почти за три миллиона евро, а здания — почти за семь.

Второй компании Гончаренко Rossa Holding якобы принадлежит особняк на улице Шарля Лаффита в пригороде Парижа. По данным "Важных историй", якобы фирма Гончаренко купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 миллиона евро, а в 2017 году продала.

По информации издания, якобы три люксембургских фирмы записаны и на бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука (Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate), и в 2008-2009 годах эти компании приобрели недвижимость на морских курортах Франции, в Каннах и в Пленеф-Валь-Андре. Также Козеруку якобы принадлежит особняк в центре Парижа на улице Фазандери.

Еще одна статья "Важных историй" посвящена "крупному международному рантье" Сергею Тони. По сведениям издания, это 33-летний сын заместителя гендиректора РЖД Олега Тони.

Как говорится в статье, якобы "рантье" через люксембургские компании владеет активами стоимостью больше 50 млн евро, а "связанному с ним" инвестиционному фонду принадлежит недвижимость еще на 40 млн евро, в числе активов — старинный замок Шато-де-Монтапо во Франции, квартира в центре Парижа, две виллы на Лазурном берегу, а также недвижимость в Великобритании, Чехии, Испании и Германии.

Как утверждается в статье, элитная недвижимость в Европе якобы начала появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, "почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД".

Люксембург популярен у бизнесменов из-за благоприятного налогового режима для владения собственностью в Европе. При этом власти некоторых европейских стран пытаются привлечь к ответственности бизнесменов, ведущих дела через Люксембург только для того чтобы избежать высоких налогов. Несколько лет назад по этой причине в Ницце был задержан миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

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СМИ нашли недвижимость во Франции за миллионы евро у бывшего топ-менеджера "Газпрома" и сына замглавы РЖД

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Теги: Андрей Гончаренко, Анатолий Козерук, Газпром, недвижимость во Франции



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