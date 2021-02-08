08 Февраля 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС заставило вернуть в бюджет миллионы на благоустройство площади в уральском городе

Свердловское УФАС России установило нарушения при заключении договора по благоустройству общественных территорий в Верхней Салде. В результате подрядчик необоснованно получил миллионы рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном УФАС, речь идет о благоустройстве придворцовой площади Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова. В антимонопольном ведомстве установили, что между администрацией Верхнесалдинского городского округа, городской думой, ООО "ВСМПО-Строитель (УКС)" и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" было заключено соглашение с нарушением закона о защите конкуренции.

Как выяснили в УФАС, "ВСМПО-Ависма" начало разработку проектной документации по благоустройству общественной территории еще до объявления администрацией отбора получателей субсидии на эти цели.

"На тот момент у корпорации уже имелся дизайн-проект, задание на проектирование и технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовленные администрацией. Таким образом, корпорация была уверена в победе в конкурсе", - сообщили в ведомстве.

Придворцовая площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова в Верхней Салде(2021)|Фото: uraloved.ru / Павел Распопов

Также было установлено, что еще до объявления отбора получателей субсидии председателем комитета управления имуществом администрации Верхней Салды было подписано распоряжение о выдаче ООО "ВСМПО-Строитель (УКС)" разрешения на использование земельного участка, где должны проводиться работы по благоустройству. При этом данная организация является дочерним предприятием "ВСМПО-Ависма".

Более того, по данным УФАС, мэрия и корпорация связаны одним сотрудником: в мэрии он занимал пост и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, а в корпорации трудился в должности советника директора по договорной работе и вопросам оптимизации закупочной деятельности. В итоге именно этот сотрудник и был председателем комиссии по предоставлению субсидии.

Как показало расследование, все это привело к необоснованному получению ООО "ВСМПО-Строитель (УКС)" в обход конкурентных процедур субсидии из регионального и муниципального бюджетов. Она составила более 12 млн рублей.

После возбуждения Свердловским УФАС дела о нарушении антимонопольного законодательства средства были возвращены в муниципальный бюджет.

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УФАС заставило вернуть в бюджет миллионы на благоустройство площади в уральском городе

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Теги: УФАС, площадь, ВСМПО, субсидия, бюджет



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