08 Февраля 2021
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Экономика В России
зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Мы устраиваем кровавую революцию на рынке зерна": в РЗС высказались о экспортных пошлинах

В Российском зерновом союзе решение правительства о введении экспортных пошлин с плавающей ставкой называют "кровавой революцией" и полагают, что уже в наступающем сезоне Россия лишится не просто лидирующего места на мировом зерновом рынке, но и вообще может уйти с него. Это неизбежно отразиться на благосостоянии крестьянских хозяйств, при этом все предпринимаемые Минэкономразвития меры никак не отражаются и не отразятся на цене продуктов на розничном прилавке, за который Максиму Решетникову и другим министрам "прилетает" от президента.
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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил на онлайн-брифинге, что крестьянам придется на следующий сезон заложить себестоимость тонны пшеницы в среднем в 9,5-10 тыс. руб. В уходящем сезоне этот показатель составлял 8,6-8,9 тыс. руб. При этом с 1 апреля (когда пошлина поднимется до 50 долларов за тонну) при текущей цене в 285 долларов крестьяне получат только 9 тыс. руб. с тонны, это нерентабельно. Изменится вектор севооборота.

"Сокращение посевных площадей нам практически обеспечено. В таких условиях нам можно рассчитывать только на те озимые, которые отсеяны рекордным объемом. Это фундамент следующего урожая. По озимым, правда, пока много рисков. Осень была неблагоприятной, хотя зимовка проходит нормально. С озимых мы получаем 60% всего урожая пшеницы", - говорит эксперт.

поле пшеница(2015)|Фото: gubernator74.ru

Но, учитывая, что пошлина обещана Решетниковым "надолго", в следующем году эффекта от посеянных в благоприятных условиях озимых уже не будет.

Ценовой демпфер никак не привязан к себестоимости производимой пшеницы, а привязан к конъюнктуре мирового рынка, переживает эксперт.

Он отмечает, что есть и другие неблагоприятные факторы, которые могут повлиять на зерновой сектор. Злочевский отмечает, что отрасль почти не пострадала в пандемию, но то, что предпринимают власти сейчас, может буквально похоронить ее.

"Например, повышение утилизационного сбора, техника вырастет в цене очень сильно. Сейчас сбор рассчитывается как 172,7 тыс. руб. (базовая ставка) плюс коэффициент. Так вот коэффициенты сильно растут. Например, с 8 до 18,6 на опрыскиватели самоходные. Это приводит к тому, что утильсбор на такую машину превысит 3 млн руб., а был – около 1 млн руб. по тракторам коэффициент увеличивается с 860 тыс. руб. до 3 млн руб. По комбайнам коэффициент вырастет с 4,5 до 14,5. Естественно, эти цены отразятся на стоимости зерна. Со старта нынешнего сезона на 16% выросли цены на удобрения. Не говорю о том, что почему-то выросла и стоимость топлива", - отмечает Злочевский.

По его словам, государство не сделало ничего для того, чтобы российские производители зерна заняли нынешнюю лидирующую полицию. Но теперь уничтожает вклад российских фермеров.

"Конкуренты радостно аплодируют тем мерам, которые у нас принимаются. Мы произвели кровавую революцию в аграрной политике", - заключает глава союза.

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"Мы устраиваем кровавую революцию на рынке зерна": в РЗС высказались о экспортных пошлинах

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Теги: экспортная пошлина, зерно, минэкономразвития, плавающая ставка



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