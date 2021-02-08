На Южном Урале на управляющую компанию завели дело из-за холода в квартирах жителей поселка

В Челябинской области директор ООО УК "АККТиВ" получил прокурорское представление из-за низкого температурного режима в жилых домах поселка Саргазы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жители поселка обратились в ОНФ с жалобами на низкую температуру в своих домах. По их словам, температура воздуха в десятках квартир не превышает 10–15 градусов тепла. В 2017 г. в домах №6 и №7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт и был установлен новый насос. Однако в дальнейшем насос сломался и его заменили на аппарат меньшей мощности. Ниже нормативной температура воздуха и в домах № 3, 11, 12, 13 и 15 по улице Мира. В доме № 13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках.

По данному факту была организована проверка, в ходе которой было установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства ООО УК "АККТиВ" не обеспечен нормальный температурный режим в жилых помещениях. Так, в шести квартирах температура была от 17 до 19 градусов.

директору управляющей компании было внесено представление с требованием устранить нарушения. В отношении УК возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ, 14.1.3 КоАП РФ.

Добавим, что в настоящий момент нарушения устранены, температурный режим в жилых домах соответствует допустимым нормам.