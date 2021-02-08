08 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

В Пермский край поступила наиболее крупная за весь период вакцинации партия "Спутник V"

В Пермский край доставлена крупнейшая за весь период партия вакцины от коронавируса: "Спутник V" направят в 47 медицинских организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В регион поступило 20160 доз вакцины. Более крупные партии получат те больницы, где люди активнее записываются на прививку. В клиническую больницу им. Вагнера Е.А. в Березниках направят 1000 доз, в Чайковскую ЦГБ - 850 доз, в пермские ГКП № 4 – 1600, ГКП № 2 – 1590, ГКП № 5 – 1500. ГКП г. Перми, ГП № 7 и ГКБ им. С.Н. Гринберга и ЦРБ Пермского района получат по 800. В Чусовскую больницу распределено 500 доз, в ЦРБ Осы – 220, Барды – 190, в Верещагино – 300, Чердыни – 140.

По словам министра здравоохранения Анастасии Крутень, получать вакцину больницы начнут уже сегодня-завтра.

На сегодня в Пермском крае первым компонентом вакцины привиты 12254 человека, курс вакцинации полностью завершил 3161 житель. Наиболее активно проходит иммунизация граждан в возрасте 60 лет и старше (первый компонент поставлен более чем 4000 человек).

В Пермском крае прививки вакциной делают в два этапа с интервалом в 21 день. В региональном минздраве обращают внимание, что ставить второй компонент нужно в том же медучреждении, в котором пациенту делали первую прививку.

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В Пермский край поступила наиболее крупная за весь период вакцинации партия "Спутник V"

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка



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