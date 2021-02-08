В Кремле заявили о мешающих повышению пенсий "черных полосах"

Власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но правительство делает все возможное для роста.

Он добавил, что "негативные периоды, черные полосы в развитии тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров", пояснив, что имеет в виду мировые экономические кризисы и пандемию коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее главный редактор российской международной сети информационных телеканалов RT Маргарита Симоньян раскритиковала россиян, которые жалуются на маленькие пенсии. Как подчеркнула Симоньян, если стране дать нормально развиваться, то пенсии постепенно будут расти. "Их вообще не платили, про это вы забыли?" - спросила Симоньян.

Позже она заявила, что не говорила приписанных ей оскорбительных слов в адрес пенсионеров России.