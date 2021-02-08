В Италии обсудили архетипические различия между российской «ЧВК Вагнера» и западными аналогами

Группа итальянских экспертов провела онлайн конференцию на тему «Искусство войн 21-го века». В обсуждении и примерах были затронуты принципы использования российской «ЧВК Вагнера» в сравнении с турецкими и западными аналогами.

«Прямой конфликт между странами уступил место использованию доверенных лиц или частных подрядчиков», - сформулировал фундаментальное отличие новых войн журналист Алессандро Сансони, директор ежемесячного журнала CulturaIdita.

По мнению Сансони, с размыванием государственной идентичности и международного права в эпоху глобализации, ЧВК приобретают растущее и часто решающее значение в разрешении различных противоречий. Но, говорит эксперт, существуют различные модели частных военных компаний, каждая из которых несет на себе геополитический отпечаток происхождения.

Например, англо-американские ЧВК склонны понимать свою миссию в соответствии с логикой рынка, тогда как российские руководствуются патриотическими мотивами. Турецкая SADAT занимает промежуточную позицию, для нее также есть еще одно идеологическое измерение, основанное на трактовках ислама.

Более глубоко обсудив различия в методах использования частных военных компаний, участники конференции пришли к выводу, что для западных ЧВК характерен архетип «пирата». Это наемники в чистом виде, для которых главное – деньги. Такие ЧВК представляют собой наемников, в основном свободных от идеологических убеждений.

Неслучайно американские и британские ЧВК всегда действуют как экспедиционные силы и участвуют в наступательных рейдах, убийствах или переворотах. Это соответствует образу действия Соединенных Штатов и Великобритании, которые считают себя морскими державами. Хэлфорд Маккиндер в своей теории «Хартленда» противопоставлял «пиратов моря» и «кочевников степи». Первый архетип как раз и был им привязан к зарождению британской военно-морской мощи, а второй — к русской земле.

Российская «ЧВК Вагнера», по мнению участников обсуждения, развивает архетип «партизана», который олицетворяет сопротивление морской мощи и представляет собой фигуру ненападения и сопротивления. Действия русских, говорят итальянцы, направлены не на то, чтобы совершать нападение на чей-то суверенитет или уменьшать чей-то контроль над определенными территориями, а наоборот, на укрепление такого контроля.

Помимо Алессандро Сансони в конференции приняла участие университетский профессор и специалист по геополитике Средиземноморья Микела Меркури. Она считает, что сегодня державы, заинтересованные в дестабилизации Средиземноморья, вкладывают средства в прокси-боевиков. В первую очередь таким промышляют Соединенные Штаты.

Однако само определение «прокси-войн» не является окончательным и может иметь большое число нюансов, как подчеркнул журналист Массимилиано Бокколини:

«Есть, например, случай Йемена: здесь Саудовская Аравия и Иран, не имея возможности встретиться напрямую, сталкиваются друг с другом».

Завершая встречу, представитель правой политической партии Fratelli d'Italia Августа Монтарули подчеркнула основополагающую роль в современной войне дестабилизации общественного мнения через СМИ и социальные сети.