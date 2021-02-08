В Тюменской области опровергли торговлю местами в очереди на вакцинацию

В Тюмени появились объявления о продаже мест в очереди на вакцинацию от коронавируса. Авторы объявления указали номер телефона, принадлежащий департаменту здравоохранения Тюменской области. Однако эта бумага – фейк, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19. Напоминаем, вакцинация от коронавируса бесплатна, проводится по записи медицинскими работниками", – уточнили в оперштабе.

Напомним, начиная с 18 сентября 2020 г., в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпи Вак Корона". Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% – пациенты старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Борьба с пандемией – одна из основных задач. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции", – сказал 8 февраля во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором полпред президента в УрФО Владимир Якушев.