YouTube заблокировал видео разговора Навального с "отравителем из ФСБ"

YouTube заблокировал видео Алексея Навального, в котором он общался якобы с сотрудником ФСБ.

Администрация сервиса посчитала, что ролик нарушает авторские права.

"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав", — говорится в сообщении.

Видео набрало более 27 миллионов просмотров.

В конце декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как он предполагает, является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ России, организовавшего его отравление.

Как сообщил оппозиционер, беседа состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях. Команда Навального пробовала дозвониться до всех восьми сотрудников ФСБ из прошлого расследования. Все, за исключением Константина Кудрявцева, разговаривать отказались.