08 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале будут судить полицейского из ХМАО, устроившего смертельное ДТП

В Челябинской области будут судить сотрудника полиции из Нижневартовска, устроившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. По версии следствия, подозреваемый управлял автомобилем со скоростью не менее 100 км/ч в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок иномарки, от которых она скончалась в больнице.

Известно, что сотрудник полиции находился в отпуске. Мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мужчина вину признал в полном объеме, в ходе следствия возместил затраты на погребение.

Уголовное дело направлено в суд.

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На Южном Урале будут судить полицейского из ХМАО, устроившего смертельное ДТП

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Теги: полицейский, ДТП, суд, уголовное дело,



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