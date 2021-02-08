08 Февраля 2021
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Подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми неизвестный мужчина гнался за девятилетней девочкой в подъезде

В Перми в микрорайоне Парковый подозрительный мужчина преследовал девятилетнюю школьницу в подъезде. Об этом в соцсетях сообщила мать девочки, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 5 февраля, ребенок возвращался из школы. Все это время за ней шел молодой человек. Когда девочка зашла в подъезд, мужчина также вошел следом за ней.

Перепуганный ребенок добежал до пятого этажа и догадался позвонить родителям и незнакомец поспешил покинуть дом, после чего скрылся в неизвестном направлении. Отметим, что незнакомца засекли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что девочка сначала хотела поехать на лифте, но передумала и пошла пешком. Мужчина пошёл за ней следом.

"Уважаемые родители, встречайте и провожайте своих детей из школы и в школу. Берегите своих детей!" - написала пермячка.

Родители девочки написали заявление в полицию.

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В Перми неизвестный мужчина гнался за девятилетней девочкой в подъезде

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Теги: ребенок, подозрительный мужчина, подъезд, погоня



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