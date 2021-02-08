08 Февраля 2021
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Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина (2021) | Фото: Соцсети

В Кремле высказались о флешмобах в поддержку Путина в Екатеринбурге

В Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к акциям в поддержку Владимира Путина, видеоролики с которыми стали появляться в интернете.

Напомним, на минувшей неделе в крупнейшей в России оптовой компании "Сима-Ленд" в Екатеринбурге прошел новый флешмоб в поддержку главы государства. Сотрудники вышли на улицу и выстроились в огромную надпись "Путин - наш президент", при этом люди кричали: "Владимир Владимирович, мы с вами!".

Видеозапись акции появилась в Сети. При этом сам ролик сопровождался патриотическими песнями.

Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина(2021)|Фото: Соцсети

Сегодня официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову был задан вопрос, согласовывались ли данные акции в поддержку Путина с администрацией президента.

"Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет. Но это не имеет к нам никакого отношения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Стоит отметить, что в январе в "Сима-Ленде" проходил еще один флешмоб в поддержку Путина. По некоторым данным, основатель и владелец компании Андрей Симановский собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму России.

флешмоб Сима-Ленд(2021)|Фото: youtube.com

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В Кремле высказались о флешмобах в поддержку Путина в Екатеринбурге

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Теги: Путин, флешмобы, президент, Песков, Екатеринбург



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