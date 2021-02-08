Глава МОК призвал российских спортсменов готовиться к Олимпиаде в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил Олимпийскому комитету России послание, в котором вспомнил политизированность Олимпиады-80 и отметил, что впредь вмешательство политики в олимпийское движение недопустимо.

"Политизация Олимпиады-80 не позволила многим спортсменам осуществить свою мечту, я был одним из таких спортсменов. Будущие поколения спортсменов не должны с таким сталкиваться. Все "чистые" спортсмены мира должны получать возможность участвовать в Играх. Игры находятся вне политических споров", - говорится в послании, которое было оглашено на презентации книги "Антология российского олимпийского движения".

В этом же послании Бах пишет: "Я призываю всех ваших спортсменов готовиться к Токио, чтобы мы могли заявить о стойкости и солидарности".

Напомним, в этом году на летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят как члены команды Олимпийского комитета России. Он не попал под санкции WADA. По поводу Игр 2022 года в Пекине решение еще не принято.