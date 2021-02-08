08 Февраля 2021
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Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

Глава МОК призвал российских спортсменов готовиться к Олимпиаде в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил Олимпийскому комитету России послание, в котором вспомнил политизированность Олимпиады-80 и отметил, что впредь вмешательство политики в олимпийское движение недопустимо.

"Политизация Олимпиады-80 не позволила многим спортсменам осуществить свою мечту, я был одним из таких спортсменов. Будущие поколения спортсменов не должны с таким сталкиваться. Все "чистые" спортсмены мира должны получать возможность участвовать в Играх. Игры находятся вне политических споров", - говорится в послании, которое было оглашено на презентации книги "Антология российского олимпийского движения".

В этом же послании Бах пишет: "Я призываю всех ваших спортсменов готовиться к Токио, чтобы мы могли заявить о стойкости и солидарности".

Напомним, в этом году на летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят как члены команды Олимпийского комитета России. Он не попал под санкции WADA. По поводу Игр 2022 года в Пекине решение еще не принято.

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Глава МОК призвал российских спортсменов готовиться к Олимпиаде в Токио

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Теги: томас бах, олимпийские игры в токио, политизация спорта



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