Суд заочно арестовал объявленного в розыск спонсора ФБК

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал спонсора Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Александра Хоменко. Об этом передает РИА Новости.

Руководитель фирм "Строй инжиниринг" и "ВИП Сервис" обвиняется в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. Хоменко ранее были объявлен в розыск, он скрывается на Украине.

По данным следствия, в 2017-2019 годах фирмы Хоменко заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять государственных контрактов на капитальный ремонт, но бизнесмен обманул чиновников, преувеличив стоимость работ.

Следствие считает, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК - он упоминается в отчете за 2013 год.