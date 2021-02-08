"В стране ширится круг преследуемых патриотических оппозиционеров" - Зюганов

Геннадий Зюганов выступил в поддержку своих однопартийцев, которых, как он считает, незаконно преследуют власти.

"В стране ширится круг преследуемых патриотических оппозиционеров. Политическим гонениям уже 11-й год подвергается наш товарищ Владимир Бессонов. Не прекращается рейдерская атака на совхоз им Ленина во главе с Павлом Грудининым. Многолетнему давлению подвергается великолепное сельхозпредприятие коммуниста Ивана Казанкова. Руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко, будто заложника много месяцев держат в СИЗО Матросская тишина. Сейчас началась очередная попытка расправиться над ярким, принципиальным политиком, саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко", - написал Зюганов в Telegram-канале.

Напомним, депутата саратовской сегодня полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко (он ведет популярный YouTube-канал "Дневник депутата") за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Ряд соратников Бондаренко предполагает, что причина в другом – Бондаренко собирается идти в Госдуму, и его соперником по округу может стать спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Примечательно, что самого Навального Зюганов совершенно не поддерживает, а наоборот, называет "Гапоном номер два" и даже призывал провести парламентское расследование несанкционированных акций (если бы такое расследование началось, то потенциально его фигурантом мог стать и тот самый Бондаренко, за которого Зюганов вступился).

Глава КПРФ сообщил, что дал указание юридической службе партии и депутатам разобраться в происходящем. "Комитет по защите жертв политических репрессий под руководством Юрием Синельщиковым включается в эту борьбу. Хочу заявить всем, что КПРФ всегда поддерживала и будет поддерживать всех тех, кто борется за права народа, за реализацию конструктивной программы в интересах нашей Родины, всех тех, кто отстаивает подлинный суверенитет и независимость нашей державы", - заключил Зюганов.