В Магнитогорске ребенок получил травму головы при падении снега с крыши

В Магнитогорске 10-летний школьник получил травму головы при падении снега с крыши. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 3 февраля около многоэтажки в Ленинском районе. Школьник получил травмы при падении снега с крыши. В больницу он поступил с диагнозом сотрясение головного мозга. Медики оценивают состояние здоровья мальчика, как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Устанавливаются виновные должностные лица управляющей компании, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома.