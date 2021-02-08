08 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Владимир Якушев, Александр Моор (2021) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Уральский полпред в Тюмени встретился с губернатором и силовиками

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время визита в Тюменскую область высоко оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.
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"В последнее время мы отмечаем постепенное снижение количества ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции при стабильных показателях тестирования населения. Сегодня, в соответствии с последними указаниями Минздрава, мы поддерживаем запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19", – сообщил Александр Моор.

Начиная с 18 сентября 2020 г., в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпи Вак Корона". Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% – пациенты старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Борьба с пандемией – одна из основных задач. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции", - сказал Якушев.

Моор сообщил, что максимального значения уровень безработицы достигал в апреле 2020 г. Затем этот показатель начал плавно снижаться и сейчас составляет около 2,7%.

"По нашим прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году. В 2021 г. на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 млн руб.", - сказал губернатор.

Владимир Якушев, Александр Моор(2021)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области существенно превышает спрос. На 20 тыс. безработных – 28 тыс. вакансий. Полпред положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.

"Ситуация на рынке труда очень важна и с точки зрения экономики, и в плане самочувствия и качества жизни людей. Необходимо продолжать активную работу по поддержке занятости населения. В Тюменской области в этом плане наработан хороший опыт", – подчеркнул Владимир Якушев.

В ходе рабочего визита в область полпред провёл совещание с руководителями правоохранительных органов.

Напомним, 1 декабря 2020 г. Александр Моор во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поделился позитивной статистикой по росту зарплат, на что президент ответил весьма скептически.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 г. по итогам девяти месяцев – пусть небольшой, но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года", - рассказал Александр Моор, на что Путин ответил: "Не могу согласиться. Это нереально, по-моему. Это номинально".

"Это реально по статистике. Реально", - возразил Моор.

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Уральский полпред в Тюмени встретился с губернатором и силовиками

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор



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