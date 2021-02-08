Протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции поступил в суд

Фрунзенский районный суд Саратова получил протокол в отношении депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко о нарушении на несогласованной акции 31 января

Дата судебного заседания еще не назначена, сообщает РИА Новости.

Ранее на канале Бондаренко в YouTube появилось видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, автор популярного ютюб-канала "Дневник депутата", был задержан сегодня утром. В КПРФ опровергли связь между задержанием Бондаренко и его выдвижением в Госдуму.