08 Февраля 2021
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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале просят признать банкротом приборостроительный завод

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о признании банкротом АО "Катав-Ивановский приборостроительный завод". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В суд с заявлением обратилась межрайонная инспекция ФНС №18 по Челябинской области. Сумма исковых требований – 17,6 млн руб. Заседание по делу пока не назначено.

Катав-Ивановский приборостроительный завод занимается производством полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других навигационных и иных приборов для судов морского и речного флотов России, кораблей военно-морского флота и Пограничной охраны, Министерства обороны.

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На Южном Урале просят признать банкротом приборостроительный завод

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Теги: приборостроительный завод, моногород, суд, банкротство,



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